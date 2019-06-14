РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 июн. Выпускник гимназии подмосковных Люберец Геворг Базиянц сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, он стал четвертым выпускником горокруга с максимальным результатом, сообщила начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

«По результатам ЕГЭ по химии Геворг Базиянц, выпускник гимназии №16 «Интерес», получил 100 баллов. Учитель – Горячева Ольга Сергеевна», – написала Бунтина в своем Instagram-аккаунте.

Ранее три выпускника из Люберец – Кристина Меликян, Дарья Мельцева и Александр Голомазов – также сдали ЕГЭ на 100 баллов.

В Подмосковье каждому учителю, выпускники которого получили 100-балльный результат на ЕГЭ, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей. Основной период сдачи ЕГЭ-2019 в России начался 27 мая и завершился 13 июня.