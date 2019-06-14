РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 июн. На праздничном мероприятии, посвященном празднованию 95-летия легендарной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского (ОДОН) военнослужащим вручили государственные, ведомственные и областные награды, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу в дивизии имени Феликса Дзержинского в Балашихе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования соединения, в котором приняли участие военнослужащие и ветераны дивизии, представители местных органов власти, духовенства, почетные гости. Они возложили цветы к мемориалу павшим воинам ОДОНа, посетили выставку современных образцов вооружения и техники, экспозицию музея, а затем на плацу дивизии первый заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов поздравил воинов дивизии и вручил награды.

«За 95 лет Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского вписала немало ярких страниц в историю войск правопорядка, чем заслужила всенародное признание. Сегодня это уникальное соединение, которое всегда находится на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сохраняя мир и покой, обеспечивая конституционную целостность нашей страны. Из поколения в поколение воины-дзержинцы передают свою славную историю, свято чтят свои традиции, гордятся своими героями», – сказал Меликов.

Он пожелал военнослужащим мира, новых успехов в службе и вручил государственные и ведомственные награды «За заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности, мужество отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом дивизии при исполнении воинского долга», «За высокие личные показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск Национальной гвардии».

Командир дивизии, генерал-майор Дмитрий Черепанов также поздравил и поощрил военнослужащих грамотами и ценными подарками. Он выразил особые слова признательности ветеранам дивизии, заложившим славные боевые традиции.

Затем зрители увидели показательные выступления подразделений спецназа и кинологов, роты почетного караула, оркестра ОДОН, после чего состоялось прохождение торжественным маршем воинских частей дивизии и механизированной колонны. Всего в параде приняло участие более одной тысячи человек и 24 единиц техники.

Вечером в честь праздника в Гарнизонном доме офицеров состоится концерт артистов российской эстрады и ансамбля песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения войск Национальной гвардии России.