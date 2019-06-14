РИАМО - 14 июн. Завершается образовательная стажировка студентов из Китая в Государственном гуманитарно-технологическом университете в подмосковном Орехово-Зуеве, иностранным студентам осталось сдать выпускной экзамен по русскому языку, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Студенты Яньчэнского и Цицикарского университетов в течение учебного года знакомились с русским языком и русской культурой», - сказала Забралова.

По ее словам, стажировка осуществлялась в рамках партнерских отношений ГГТУ с двумя крупными вузами Китая.

«Традиционно для гостей была подготовлена не только образовательная, но и насыщенная культурная программа. Китайские студенты принимали активное участие в мероприятиях вуза, в студенческой жизни Подмосковья. Теперь для получения сертификата им предстоит последнее испытание - сдать выпускной экзамен по русскому языку. Мы будем продолжать это плодотворное сотрудничество, а также разрабатывать новые межвузовские образовательные проекты», - отметила Забралова.