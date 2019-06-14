РИАМО – 14 июн. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, которая произошла 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте kp.ru.

«Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы», - говорится в преамбуле документа.

При этом в случае поступления дополнительной информации отчет МАК может быть уточнен и дополнен.

Из документа следует, что после попадания молнии у Sukhoi Superjet 100 отключился автопилот и нарушилась связь.

Вечером 5 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.