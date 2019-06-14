РИАМО - 14 июн. В пятницу Московская городская дума и Законодательное собрание Севастополя подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Сегодняшнее подписание соглашения действительно войдет в историю двух городов федерального значения - Севастополя и Москвы. Около года готовился текст этого соглашения. Сегодня мы наконец его подписали. Основные моменты, отраженные в тексте соглашения, - это вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Севастополя, вопросы, связанные с градостроительной политикой, с благоустройством, вопросы, связанные с развитием высоких технологий, технопарков, то, что на сегодняшний момент в Москве развивается грандиозными шагами», - сказал Шапошников.

Он отметил, что в ходе встречи также было намечено взаимодействие двух аппаратов Севастопольского Заксобрания и Мосгордумы для того, чтобы обмениваться опытом, информацией и проектами законодательных актов.

«Также мы обсудили ряд федеральных инициатив, с которыми, возможно, мы выйдем уже в следующем созыве двух законодательных собраний Севастополя и Москвы», - добавил Шапошников.

Соглашение о межпарламентском сотрудничестве было подписано в Севастополе председателем Законодательного собрания Севастополя Екатериной Алтабаевой и Шапошниковым.