РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 июн. Молодые жители подмосковных Люберец сдали кровь в рамках Дня донора, сообщается в Instagram-аккаунте управления по работе с молодежью муниципалитета.

«Молодежь городского округа Люберцы приняла активное участие в акции «День донора». Неравнодушные молодые люди сдали кровь на станции переливания крови», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что активная жизненная позиция участников акции поможет в дальнейшем в спасении жизней и оздоровлении жителей Люберец.