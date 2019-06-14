РИАМО - 14 июн. Новый завод по производству желатина в подмосковном Дмитровском городском округе обеспечит работой около 100 местных жителей, запустить завод планируется в 2021 году, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Дмитровский белковый комбинат планирует реализацию нового инвестиционного проекта. На его территории будет построен завод по производству желатина. Мощность проекта предполагает производство 9 тысяч тонн желатина, 13,4 тысячи тонн жира, 3 тысяч тонн нефункционального белка в год», - сказал Разин.

Дмитровский белковый комбинат работает с 2015 года. Он занимается производством концентрата обезжиренного белка, который используется в основном в мясоперерабатывающей промышленности. Кроме пищевой промышленности, продукция комбината используется также в мыловаренной отрасли, при изготовлении кормов для домашних животных, биодобавок для кормов сельскохозяйственных животных.

«Общий объем инвестиций нового проекта составит 3,8 миллиарда рублей. В результате его реализации планируется создание порядка 100 новых рабочих мест. Запуск производства планируем осуществить в 2021 году», - отметил Разин.

Министр добавил, что Дмитровский белковый комбинат является одним из первых предприятий, реализующих огромный экспортный потенциал сельскохозяйственной промышленности России. Сегодня он экспортирует продукцию в Австрию, Венгрию, Польшу, Финляндию. В планах - поставки в страны Латинской Америки и Китай.