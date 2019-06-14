РИАМО – 14 июн. Свыше 5 тысяч автомобилей, оставленных на парковках без государственных регистрационных знаков или с подложными номерами, было перемещено на спецстоянки за последние два года в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Такие автомобили значительно затрудняют работу правоохранительных органов, так как их сложнее идентифицировать, и могут угрожать безопасности москвичей, быть причастными к противоправной деятельности.

«По решению Антитеррористической комиссии Москвы с 29 апреля 2017 года они перемещаются на специализированные стоянки для проведения сотрудниками полиции проверки автомобилей и их владельцев, установления их возможной причастности к противоправной, в том числе террористической деятельности», – говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется автомобилям, которые оставлены в местах большого скопления людей: у остановок общественного транспорта, станций метро, парков, скверов.

«Решение об их перемещении принимают инспекторы МАДИ или сотрудники полиции. Отметим, что владельцы припаркованных без номеров автомобилей испытывают дополнительные трудности при их возврате со спецстоянки, так как не могут получить информацию, куда именно был отправлен неидентифицируемый автомобиль», – добавляется в сообщении.

После проведения проверки владелец может забрать автомобиль со спецстоянки бесплатно. В том случае, если автомобиль был оставлен на платной парковке без оплаты, то после того, как он будет распознан, его владелец получит штраф за неоплату парковки.

По всем вопросам, касающимся столичного парковочного пространства, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или «3210» с мобильного.