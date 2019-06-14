РИАМО – 14 июн. Расписание некоторых электричек Павелецкого направления МЖД изменится до конца июня в связи с ремонтно-путевыми работами, так, специалисты планируют отремонтировать 7,5 километров железнодорожного полотна, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 17 по 27 июня (кроме 22 и 24 июня) столичные железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на участке Михнево – Жилево Павелецкого направления. В ходе ремонта специалисты планируют отремонтировать 7,5 километров железнодорожного полотна, в том числе заменят рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку щебеночного балласта. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок», – говорится в сообщении.

Ремонт пройдет в круглосуточном режиме по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемый путь будет закрыт для движения поездов. Такие меры позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.

«На период ремонта МЖД организует движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны», – добавляется в сообщении.

Кроме того, на время работ на Павелецком направлении у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

«Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: платформа «85 километр», «Ситенка», «Жилево», «Шугарово», «Михнево», «Привалово», «Вельяминово», «Барыбино», платформа «52 километр», «Белые Столбы», «Домодедово», «Ленинская», «Калинина», «Расторгуево», «Булатниково», – уточняется в сообщении.

С 17 до 21 и 23 июня из расписания будет выведено несколько поездов, выполняющих рейсы на участках: Жилево – Сотниково, Жилево – Домодедово, Михнево – Домодедово, Яганово – Михнево, Яганово – Жилево, Яганово – Ступино, Столбовая – Яганово, Михнево – Столбовая, Белые Столбы – Яганово, Барыбино – Кашира.

«Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Ознакомиться с ними можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД»», – заключается в материале.