РИАМО - 14 июн. С начала 2019 года в Московской области зафиксированы 211 пожаров, что более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018-го, в регионе действует четырехуровневая система мониторинга, сообщил журналистам председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

«Из-за тяжелой погоды мы год начали со статистики, которая намного хуже, чем в предыдущие годы. На сегодня у нас было 211 пожаров, в прошлом году за этот период их было 47. То есть в этом году уже в четыре раза больше, чем за аналогичный период. На майские праздники была жара, все граждане массово пошли на шашлыки, и мы получили вспышку пожаров», - сказал Советников.

Он добавил, что на данный момент Московская область - единственный регион в стране, где действует четырехуровневая система мониторинга - это космомониторинг, наземный мониторинг, авиапатрулирование и автоматическое видеопатрулирование с вышек связи и других возвышенных мест.