РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил личный состав отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменной дивизии имени Дзержинского с 95-летним юбилеем, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественное мероприятие прошло на территории соединения в Балашихе в рамках празднования 95-летия легендарной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Сюда прибыло более тысячи ветеранов и других почетных гостей.

«В этот торжественный день хочу поблагодарить всех военнослужащих, за добросовестное выполнение своих обязанностей. Для вас служба стала не просто профессией, а настоящим призванием и делом всей жизни. Особые слова благодарности ветеранам военной службы. Своей преданностью делу они задали высокую планку служения Отечеству, воспитали достойную смену. И конечно, мы никогда не забудем бойцов, наших товарищей, отдавших жизнь, защищая мир и покой наших граждан. Вечная им память!» – сказал Брынцалов.

Он пожелал военнослужащим чистого мирного неба над головой, здоровья, благополучия, крепкого тыла, семейного счастья во всех делах и начинаниях и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вручил в этот день ордена и благодарственные письма воинам-дзержинцам за образцовое выполнение служебного долга, большой вклад в укрепление обороноспособности и за заслуги перед Московской областью.

Брынцалов также в этот день вместе с губернатором региона и первым заместителем директора Росгвардии – главнокомандующим войсками Национальной гвардии РФ генерал-полковником Сергеем Меликовым, ветеранами принял участие в возложении цветов к памятнику сотрудникам дивизии, погибшим при выполнении боевых заданий.

Гостям мероприятия показали выставку современных образцов вооружения и военной техники, музейную экспозицию. А затем состоялся парад воинских частей дивизии и механизированной колонны, показательные выступления подразделений спецназа и кинологов, роты почетного караула, оркестра ОДОН.

Дивизия имени Дзержинского была создана 17 июня 1924 года. В ее задачи входит охрана общественного порядка, борьба с терроризмом, охрана важных государственных объектов.