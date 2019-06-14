РИАМО - 14 июн. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москве, Московской и Тульской областям запретило ввоз тунца из Таиланда после досмотра в московском аэропорту «Шереметьево» из-за отсутствия необходимых сведений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Москва - Карго» было приостановлено оформление партии консервированного тунца, поступившей из Таиланда в сопровождении ветеринарного сертификата и товаротранспортного документа. При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие даты выработки продукции на банках подконтрольного груза», — говорится в сообщении.

Груз вернули в страну отправления.