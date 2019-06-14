Пожалуй, ничто так не вдохновляет и не вызывает большее доверие, чем удачный личный опыт. В этой подборке успешные российские блогеры делятся с читателями своим опытом и знаниями в совершенно разных сферах: от бизнеса и воспитания детей до создания идеального тела и поисков смысла жизни. РИАМО совместно с сетью «Читай-город» собрало книжные новинки от популярных блогеров Рунета.

Денис Семенихин «7 вопросов человечеству»

© сайт "Читай-города"

Эта книга состоит из ответов тысяч людей в возрасте 18-35 лет на семь философских вопросов. Прочитав ее, вы сможете понять, как мыслит поколение, которое будет определять наш мир в ближайшем будущем. Вопросы обращаются к фундаментальным взглядам человека на мир и на себя. Каждый из нас задумывается над этими вопросами. Если вам осталось жить одну неделю, какие поступки вы совершите, чем наполните это время? Если бы вы могли изменить лишь один параметр нашего мира, что бы вы изменили? Какие ситуации или действия делают вас абсолютно счастливым? Эти и другие вопросы, а главное – мощные, искренние, развернутые ответы на них огромного количества людей – сделали эту книгу живой.

Денис Семенихин – автор нескольких бестселлеров об активном образе жизни, лауреат премии ТЭФИ за шоу «Взвешенные Люди» на СТС, автор YouTube каналов с 1,2 миллиона подписчиков, Instagram аккаунта (1,2 млн подписчиков), редактор журналов Men’s Health и Mens Fitness в 1999-2004 годах.

Синдром выгорания: 10 книг для мотивации на работе и в жизни>>

Залина Маршенкулова «Женская власть»

© сайт "Читай-города"

Разговоры о правах женщин в России, мягко говоря, пугают настолько, что любой шаг за пределы кухни воспринимают как революцию. «Не пугайтесь слова «феминизм» – это простое признание факта, что женщина – личность и человек», – говорит Залина Маршенкулова, автор Telegram-канала «Женская власть» и твиттера «Маячок антихриста». Она пишет о неравенстве без розовых соплей и оперирует только фактами, обрамляя их своим непревзойденным черным юмором. Читая главу за главой, вы поймете, что не так с работой СМИ и рекламщиков, отношением к женщинам в России, патриархатом, восприятием сексуальности, и как все это связано с феминизмом.

Алексей Шулепов «ЮтубинаСила. YouTube для бизнеса»

© сайт "Читай-города"

Зарабатывать, не выходя из дома – мечта миллионов! И она вполне исполнима! Это книга от создателя каналов, которые уже принесли миллионы рублей и миллионы лайков. Алексей Шулепов – автор и продюсер YouTube-канала для мужчин Be Bigger. А это 175 тысяч подписчиков и 25 миллионов просмотров! Используя рекомендации из книги, вы сможете создать продающий канал, который приведет клиентов и принесет прибыль в любой сфере: дизайн, строительство, организация мероприятий, психология и т. д. В книге нет теории и пространных рассуждений, только точная информация, которая шаг за шагом ведет к нужному результату – продажи, новые клиенты или продвижение личного бренда. Вы получите: правильно созданный и оформленный канал YouTube; советы, которые помогут попасть в топ поиска; готовые решения для самых распространенных проблем; работу над ошибками для тех, кто пока не может раскрутить свой канал.

«Поколение сторис»: писатель Екатерина Соболь о книгах для подростков на лето>>

Елизавета Бабанова «К дзену на шпильках»

© сайт "Читай-города"

Елизавета Бабанова – психолог, писатель, жена предпринимателя, автор 24 научных публикаций и 15 образовательных программ для женщин. С 2012 года ее блог помогает сотням тысяч людей раскрыть свои таланты, найти любимое дело и построить счастливые отношения. Если вы ищете себя, свое дело, своего мужчину – вливайтесь в сообщество современных женщин, где вы найдете поддержку в достижении ваших самых дерзких целей. «Дважды я начинала с нуля. Сначала в 15 лет, когда из маленького города одна уехала учиться в США, окрыленная американской мечтой. Второй раз, когда, взобравшись по карьерной лестнице, получив деньги и статус, я полностью разочаровалась в своей жизни. Тогда я бросила все и отправилась на поиски себя настоящей. К чему привели эти поиски – в этой книге».

Что почитать в отпуске: 10 книг для летней перезагрузки>>

Наташа Давыдова «#Прессуйтело. Твой дневник успеха»

© сайт "Читай-города"

Наташа Давыдова – лайфстайл-блогер, колумнист журнала Vogue и мама троих детей – личным примером доказала: обрести тело своей мечты можно в любом возрасте. Не имеет значения, как вы питаетесь сейчас и занимаетесь ли спортом: изменить свою жизнь раз и навсегда вы можете с этой минуты. В этом убедились уже более 100 000 человек – участников марафонов #прессуйтело. Стань лучшей версией себя! #прессуйтело это: 90 вкусных и полезных блюд, которые вы захотите; 60 невероятных тренировок, которые вы полюбите; 90 дней до тела, которое вы заслуживаете. Всего 3 месяца до результата – красивого, стройного и здорового тела! Тело мечты за 12 недель: мотивация, рецепты, тренировки.

Анастасия Постригай «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола»

© сайт "Читай-города"

Книга «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола» – это гид по миру выдающихся творцов. Как жили великие художники? Что трогало их сердца? Какие испытания оттачивали талант? Все ответы и пояснения есть в этом иллюстрированном издании. Его автор – искусствовед, основатель Школы популярного искусства @OP_POP_ART Анастасия Постригай. На арт-вечерах, онлайн-лекциях и в соцсетях она доступным языком рассказывает об искусстве, увлекая темой десятки тысяч учеников по всему миру. Книга не утяжелена терминами и запутанными определениями. Анастасия помогает понять произведения через биографии авторов. Глава за главой вы будете чувствовать, будто шагаете рядом с именитыми художниками и видите, как рождаются легендарные произведения.

7 книг в жанре нон‑фикшн, которые стоит прочитать>>

Мансур Шангареев «Папины детки»

© сайт "Читай-города"

«Всем привет! Меня зовут Мансур, мне 37, у меня четверо детей, и я хочу пятого», – именно так я начал бы свою речь, попади в анонимный клуб многодетных отцов...» Самый известный многодетный папа Instagram. Более 400 тысяч подписчиков и бесконечные вопросы от женщин о том, как же превратить обычного мужа-отца в любящего папочку, который обожает детей и боготворит жену. Хотели ответы? Ловите! Про воспитание детей с абсолютно разными характерами. Про семьи, в которых главное – любовь и взаимопонимание. Про «отцовский инстинкт». Про типы отцов и способы «воздействия» на них. Про семейную жизнь, какая она есть, мужскими глазами.

Полина Масалыгина. «Могучий русский»

© сайт "Читай-города"

Кто такие Шерочка с Машерочкой и почему их любимые сериалы называют мыльными операми? Почему пресса желтая, хотя печатается на белой бумаге? Зачем садиться в лужу и почему можно остаться с носом? Ответы на эти и многие другие нелёгкие вопросы вы найдете в этой книге. Автор популярного в Рунете инстаграм-блога «Великий русский» Полина Масалыгина написала новую книгу, в которой раскрывает еще более неожиданные подвохи нашего могучего русского языка.

Московский библиотекарь с 35‑летним стажем – о том, сколько платят в библиотеках, и кто туда ходит>>

Анна Кузина «Китай. Все тонкости»

© сайт "Читай-города"

Большинство людей любит путешествовать, но много ли мы знаем о странах, в которые отправляемся? Ни один путеводитель не расскажет о такой удивительной и многогранной стране, как Китай, больше, чем Анна Кузина. Она не просто переехала в Китай, Анна – победитель Всемирного конкурса китайского языка, посол китайского языка и культуры в мире. А ее страницу в Instagram читают более 200 000 человек. В этой книге Анна написала обо всех тонкостях жизни в Китае. Вы узнаете о самых интересных традициях Поднебесной, которые повлияли на современное общество, о правилах профессионального общения, о воспитании детей, о восточной медицине и даже научитесь готовить самые вкусные блюда китайской кухни. Хватит верить мифам – узнайте правду о самой загадочной стране!

10 книг о путешествиях: за 100 рублей вокруг света и на электричке до Владивостока>>

Доктор Аида. «Beauty-мотиватор»

© сайт "Читай-города"

Автор блога @aidacosm с 1 миллионом подписчиков – бьюти-эксперт и косметолог доктор Аида. Эта книга – не маркетинговое издание. Она – бьюти-мотиватор. Она не продает услуги косметолога. Она рассказывает о том, чем косметология может быть вам полезной. О том, какой путь прошла эта наука. И о том, как оставаться молодой и красивой, несмотря на сложные моменты, которыми иногда изобилует наша жизнь.