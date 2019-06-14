РИАМО – 14 июн. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых, такое решение было принято впервые в 2019 году, сообщается на официальном сайте Центробанка.

«Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне», – говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий.

«По сравнению с мартом, краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%», – добавляется в материале.

В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.