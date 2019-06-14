РИАМО - 14 июн. Ссора двух влюбленных на почве ревности закончилась убийством, мужчину задержали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

13 июня в 11:00 на улице Ворошилова в Серпухове в квартире с множественными гематомами на лице и теле обнаружен труп женщины 1969 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел сожитель погибшей, хозяин квартиры 1987 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено на почве ревности.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.