РИАМО - 14 июн. Власти Подмосковья объявили аукцион на выполнение работ по строительству начальной школы на улице Первомайской в городском округе Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«13 июня 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Начальная школа на 400 учащихся МБОУ Луховицкая средняя общеобразовательная школа №1», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее был объявлен аукцион на выполнение работ по строительству учебной пристройки к зданию школы в Ашукине Пушкинского округа Подмосковья.