РИАМО - 14 июн. Обслуживание населения в Московской области осуществляют 1315 объектов мобильной торговли, среди них – автолавки, автоцистерны, изотермические емкости, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«В настоящее время у нас в Московской области работают 1315 объектов мобильной торговли – автолавок, автоцистерн, изотермических емкостей. Из них более 80% осуществляют свою деятельность в сельских населенных пунктах», – заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области рассказал Владимир Посаженников.

Основной ассортимент – товары первой необходимости – хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощная группа.

«Наибольшее количество автолавок функционирует в городских округах, находящихся на значительном удалении от Москвы», – добавил Посаженников.

В пятницу в Минпотребрынка состоялось совещание с органами местного самоуправления, в ходе которого обсуждались возможные варианты поддержки местных производителей, обеспечивающих жителей сельской местности.

В рамках государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» уже осуществляется адресная поддержка для предпринимателей, обеспечивающих жителей сельских населенных пунктов продовольственными товарами.

«На протяжении последних лет мы стабильно выделяем из бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований средства на частичную компенсацию расходов на доставку товаров в удаленные населенные пункты. В таких муниципальных образованиях как Можайск, Зарайск, Шатура, Талдом и Волоколамский городской округ. Мы понимаем необходимость помощи социальному бизнесу и поэтому, несмотря на имеющиеся меры поддержки стараемся предусмотреть новые механизмы», – резюмировал Посаженников.