РИАМО – 14 июн. Московский кредитный банк (МКБ), основным бенефициаром которого является известный предприниматель Роман Авдеев, стал партнером третьего межбанковского коллаборативного акселератора для стартапов Banktech 3.0, который стартовал в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Цель двенадцатинедельной программы акселерации – запуск пилотных проектов между ведущими банками-партнерами и отобранными в программу стартапами», - отмечается в материале.

Из 90 заявившихся команд банками-партнерами было отобрано 23 стартапа с новыми и перспективными сервисами и продуктами, нацеленными на улучшение эффективности работы банковского сектора.

Участников акселератора ожидает напряженная работа над запуском пилотных проектов при поддержке профессиональных трекеров акселератора и менторов со стороны банков-партнеров. Также для стартапов и партнеров акселератора подготовлена интенсивная образовательная программа, включающая в себя интерактивные лекции, мастер-классы и воркшопы.

Партнерами акселератора стали крупные российские банки: МКБ, «Абсолют Банк» и Газпромбанк. Технологический партнер проекта – Группа компаний «ЦФТ». Организатор акселератора - компания «Финтех Лаб».