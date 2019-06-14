РИАМО – 14 июн. В Можайске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности дочери, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери (пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ)», – отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что с сентября 2018 года по январь 2019 года обвиняемый, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери.

«О произошедшем стало известно матери девочки, и она обратилась в правоохранительные органы», – уточняется в материале.

В рамках расследования дела была проведена стационарная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза, заключение которой легло в основу обвинения.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением предано в суд для рассмотрения по существу», – заключается в сообщении.

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