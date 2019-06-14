РИАМО - 14 июн. Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям пресекло вывоз кошки на территорию Франции из московского аэропорта «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«3 июня 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал» было приостановлено оформление живой кошки, направляющейся во Францию в сопровождении ветеринарного свидетельства», — говорится в сообщении.

Животное получило микрочип с индивидуальным номером уже после вакцинации от бешенства, что противоречит правилам ввоза животных в страны Европы.

Погрузка животного на борт воздушного судна запрещена, животное возвращено владельцу.