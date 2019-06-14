РИАМО - 14 июн. В столице восстановили движение в районе улицы Пречистенка, где произошло возгорание кровли реконструируемого здания, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

Ранее в центре Москвы из-за пожара перекрывали движение от Зубовской площади до Еропинского переулка, съезд с Садового кольца на Пречистенку.

«Движение в районе улицы Пречистенка восстановлено», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре в историческом здании в центре Москвы поступила в МЧС в пятницу в 10:10. Произошло возгорание кровли реконструируемого здания по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Ликвидировать возгорание удалось в 11:46.