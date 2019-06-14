РИАМО - 14 июн. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве направлено в суд уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.

В июле 2018 года злоумышленник, представившись сотрудником юридического отдела одного из банков, ввел в заблуждение директора упомянутой компании относительно имеющейся у него возможности повлиять на получение кредита на крупную сумму.

«Назначив встречу с потерпевшим в одном из столичных ресторанов, он убедил его в том, что для прохождения процедуры кредитного комитета в банке необходимы денежные средства для вознаграждения. В тот же день фигурант был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 43-летний москвич», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, злоумышленник не намеревался выполнить обещанное, так как не имел такой возможности. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что обвиняемый причастен как минимум к трем эпизодам противоправной деятельности. В настоящее время уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.