РИАМО – 14 июн. Нежилой объект площадью 284 квадратных метра, расположенный в доходном владении И.И. Воронцовой - И.Г. Евдокимова - З.И.Шориной на Кузнецком Мосту в столице, выставлен на открытый конкурс, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Объект продажи представляет собой нежилой объект площадью 284 квадратных метра, расположенный на третьем этаже объекта культурного наследия «Доходное владение, с гостиницей и магазинами (в основе городская усадьба, конец XVIII века), XIX - начало XX веков – Доходный дом, начало XIX века, 1881 год, 1903 год, архитекторы А.Е. Вебер, М.В. Геппенер, И.А. Иванов-Шиц». Здание находится по адресу: улица Кузнецкий Мост, дом 7», – отмечается в сообщении.

Здание оборудовано централизованным водопроводом, отоплением от ТЭЦ, горячим водоснабжением, электроснабжением 220 Вольт.

«Победитель открытого конкурса получит в собственность объект в уникальной локации с традиционно высоким пешеходным трафиком», – заявил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Объект продажи расположен в историческом здании, где торговля велась уже с XIX века.

«В настоящее время под одной крышей дома работают более 30 коммерческих организаций – от ресторанов и магазинов одежды до развивающих центров и офисов юридических услуг. Безусловно, реализуемые здесь площади имеют высокую инвестиционную привлекательность. Однако будущему владельцу выставленного на конкурс лота предстоит согласовать действия по реставрации и приспособлению купленных площадей с профильными органами власти Москвы. На все виды работ отводится около 2,5 лет», – подчеркнул Дегтев.

Начальная стоимость лота – 41,5 миллионов рублей.

«Заявки для участия принимаются до 28 июня. Открытый конкурс пройдет 5 июля 2019 года», – добавляется в материале.

В доходном владении долгие годы располагалась гостиница под разными названиями: «Лейпциг», «Шора», «Россия», «Франция». Содержателем «Франции» был ресторатор и антрепренер Жан Морель, создатель увеселительного сада «Эрмитаж» на Божедомке, совладелец знаменитого ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади.

«В гостинице в разные годы останавливались известные деятели культуры, в их числе Лев Толстой. На первом этаже располагались магазины. Например, часовой магазин Павла Буре, табачный Василия Бостанджогло», – поясняется в пресс-релизе.

Здесь же находилась парикмахерская «Теодор», в которой подстригался Антон Чехов.

«В годы НЭПа здесь открылось издательство «Московский рабочий». Именно сюда в 1927 году Михаил Шолохов принес рукопись романа «Тихий Дон», – резюмируется в сообщении.