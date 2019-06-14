РИАМО - 14 июн. На севере Москвы в районе Бескудниковский стартует переселение дома №50 на Бескудниковском бульваре, всего в данном районе в список сносимых зданий вошло 37 пятиэтажек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, в данном районе это 12-й с начала реализации программы дом, жителям которого предлагают квартиры с улучшенной отделкой, полностью готовые для проживания, в новостройках по адресам: Бескудниковский бульвар, дома №№3, 5, 11 (корпуса 1 и 2) и 13, а также Дмитровское шоссе, дома №№68 и 74, корпус 1.

«Специалисты департамента городского имущества накануне вручили жильцам 69 писем с предложениями равнозначных квартир. Уже сегодня, 14 июня, переселяющиеся семьи могут осмотреть предлагаемые варианты жилья в новостройках», - сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что всего в Бескудниковском районе по программе реновации переселяются 1246 семей, с 588 уже заключены договоры на новые квартиры. Кроме того, еще 39 семей до 17 июня приглашены в Центр информирования для заключения договоров.

По словам Левкина, у участников программы реновации есть возможность докупить дополнительную площадь с гарантированной 10% скидкой от размера доплаты. Так, в указанном районе на сегодняшний день Московским фондом реновации оформлены договорные отношения с жителями 50 квартир, в работе остается 17 заявлений.

В районе Бескудниковский в список сносимых включены 37 домов, утверждено 15 стартовых площадок.