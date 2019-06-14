РИАМО - 14 июн. В подмосковном Красногорске проходит доследственная проверка по информации СМИ о нарушении жилищных прав граждан, которые проживают в ветхом бараке без коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В пятницу в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Красногорске нарушаются жилищные права граждан. В частности, местным жителям приходится проживать в ветхом бараке без фундамента и коммуникаций, в который их временно заселили 45 лет назад. Согласно сюжету, по периметру всего дома образовалась плесень. Само здание имеет статус памятника федерального значения.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городскому округу Красногорск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.