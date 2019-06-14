РИАМО - 14 июн. Жителям Подмосковья разослали СМС с предупреждением от МЧС о грозе и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в ближайший 1-2 часа до 10:00 15 июня по Московской области ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01,101,112», – говорится в сообщении.

В первой половине дня в пятницу в Московском регионе уже прошли дожди. В столице выпало пока только 1-3 миллиметра осадков.