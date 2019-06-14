РИАМО – 14 июн. Дополнительные функции подмосковной системы-112 становятся популярнее и востребованнее среди жителей, так, с начала 2019 года операторы-сурдопереводчики системы-112 приняли и обработали более 770 вызов от людей с нарушениями слуха и речи, это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Чаще всего люди с нарушениями слуха и речи обращаются в систему-112 за консультационной и медицинской помощью. При этом оператор-сурдопереводчик не только принимает вызов, но и является посредником между врачом и заявителем. Он помогает медработникам понять жалобы обратившегося, а заявителю разъясняет указания врача», – отметил Пестов.

Также бывают обращения, когда операторы-сурдопереводчики удаленно помогают людям с нарушениями слуха и речи в общении с сотрудниками банков, многофункциональных центров и других организаций.

Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться в систему-112 посредством программы видеосвязи Skype, набрав имя абонента «Help112mo». Для видеовызова можно использовать как стационарный компьютер или ноутбук, так и большинство современных планшетных компьютеров и смартфонов, оснащенных видеокамерой.

Кроме того, заявители могут обратиться за помощью, отправив SMS на номер 112. В случае обращения по SMS оператор будет отвечать заявителю также посредством текстового сообщения.

Еще одно удобное средство связи для вызова экстренных оперативных служб – мобильное приложение системы-112. Через него люди с нарушениями слуха и речи также могут обратиться за помощью.

Операторы-сурдопереводчики системы-112 Московской области ежедневно в круглосуточном режиме оказывают помощь людям с нарушениями слуха и речи. Возможность приема таких вызовов существует в областной системе-112 с лета 2016 года. В общей сложности за это время сурдопереводчики приняли почти 1350 вызовов.