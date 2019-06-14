РИАМО - 14 июн. Застолье в Люберцах закончилось убийством, подозреваемого уже задержали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

12 июня в 17:40 в подвальном помещении одного из домов на улице Кооперативная поселка Октябрьский Люберец обнаружен труп. Согласно заключению судебно-медицинского исследования, смерть человека наступила в результате множественных колото-резаных ранений.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в Следственный отдел знакомый погибшего человека, ранее судимый по статье 105 УК РФ («Убийство»). Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.