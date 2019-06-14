РИАМО –14 июн. «Ласточки» на МЦК в ночь на 16 июня будут курсировать с пятиминутным интервалом в связи с концертом в «Лужниках», сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Завтра, 15 июня, «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать с минимальным пятиминутным интервалом с 12:30 до 18:00 и с 22:00 до 01:00. В остальное время работы МЦК ожидание поезда составит до 10 минут», – говорится в сообщении.

Компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном назначает особый режим работы кольца и сокращает время ожидания «Ласточек» в ночное время в связи с проведением концерта на стадионе «Лужники», чтобы зрители могли ночью добраться домой на общественном транспорте.

Кроме того, рядом со стадионом расположена одноименная станция МЦК «Лужники».