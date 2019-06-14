РИАМО - 14 июн. Москвичи поделились в соцсетях кадрами крупного пожара, который произошел на улице Пречистенке в центре города в пятницу.

Пользователь Instagram с ником lianozov_official снял видео пожара из башни «Империя» в «Москва-Сити». На кадрах видно, что от горящего здания далеко простирается белый дым.

Пользовательница kirakikx8 сняла видео пожара непосредственно на Пречистенке. В ролике показано, как пожарные расчеты тушат кровлю здания, от которой поднимается черно-серый дым.

evgenbaranov555 выложил в соцсети фото, на которых видно языки пламени, объявшие крышу здания. Аналогичными снимками поделилась elenakovachich.

«Сильный пожар на Пречистенке: аккурат неподалеку от пожарной части! Сгорела библиотека», - добавила пользовательница.

Информация о пожаре в историческом здании в центре Москвы поступила в МЧС в пятницу в 10:10. Произошло возгорание кровли реконструируемого здания по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Ликвидировать возгорание удалось в 11:46.

Историческое здание горит на Пречистенке в Москве. ВИДЕО>>