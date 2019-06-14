РИАМО - 14 июн. У станции «Нара» Киевского направления Московской железной дороги электропоезд сбил пожилую женщину, пострадавшая скончалась на месте, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«На станции «Нара» Киевского направления электропоездом Москва – «Нара» смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.