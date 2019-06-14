РИАМО - 14 июн. Комплексное благоустройство набережных является важной составляющей программы создания комфортной городской среды в Москве на 2019 год, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году по всему городу - и в центральной части, и в других округах - будет благоустроено более 800 объектов, в том числе и ряд набережных», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в 2019 году в порядок будут приведены исторические набережные Замоскворечья - Овчинниковская и Озерковская. Их протяженность составляет порядка 3 километров, а общая площадь территории благоустройства - более 8 гектаров. На набережных появятся детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы.

Также продолжается реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных.

«Вдоль Москвы-реки появятся комфортные, широкие общественные пространства, удобные в первую очередь для пешеходов», - пояснил заммэра.

По его словам, в районе ЗИЛа завершится строительство новой набережной Марка Шагала, преобразятся набережные Москвы-реки в районах Южнопортовый и Капотня.

«Продолжатся работы по благоустройству берегов Яузы, Сходни и других московских водоемов», - заключил Бирюков.