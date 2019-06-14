РИАМО - 14 июн. Подмосковье вошло в топ-3 лучших для летнего отдыха и путешествий в компании с отцом по историческим местам, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

День отца, также День отцов – ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах. Конкретной даты у праздника нет, отмечается в третье воскресенье июня. В 2019 году торжество выпадает на 16 число.

«Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Севастополь и Новороссийск – лучшие для летних путешествий с отцом для культурного и патриотического отдыха», – отмечается в сообщении.

Самыми интересными местами Подмосковья для экскурсий и отдыха с отцом являются военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» в Одинцовском округе, включая филиал парка – Центральный музей бронетанкового вооружения и техники» в Кубинке и музей техники Вадима Задорожного в Красногорске.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туров и экскурсий по местам истории и культуры.

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