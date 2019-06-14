РИАМО – 14 июн. В подмосковном Дзержинском сотрудники правоохранительных органов вместе с активистами выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему, по данному факту составили протокол, сообщается в Instagram-аккаунте «Молодой Гвардии Единой России».

«Молодогвардейцы города Дзержинский провели рейд по выявлению продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Рейд проводился в магазине по адресу: улица Поклонная, дом №2А. Совместно с сотрудниками МВД активисты зафиксировали нарушения и записали их в протокол», – говорится в сообщении.

Цель рейда заключается в предотвращении продажи алкогольной продукции людям, не достигшим 18 лет.

«Такие мероприятия надо проводить регулярно, потому что самой целью запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, является обеспечение нормального физического развития и нравственного воспитания несовершеннолетних, сохранение здоровья. В таком возрасте ребенок интеллектуально развивается, получает новые знания, а употребление алкоголя снижает интеллектуальные способности», – отмечается в материале.