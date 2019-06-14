РИАМО – 14 июн. Выпускные вечера в школах Подмосковья начнутся 20 июня, в этом году в регионе выпустят более 33 тысяч учащихся 11-х классов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«Большая часть выпускных вечеров в школах Московской области пройдут 20 и 21 июня. Со школой попрощаются свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Дату проведения выпускного бала самостоятельно определят образовательные учреждения», – заявила Забралова.

Она дополнила, что традиционно праздничные мероприятия начнутся в стенах школы, а продолжатся в ресторанах или других общественных местах.

«Для подмосковных выпускников завершаются последние экзамены, совсем скоро они получат аттестат. Впереди непростой выбор: многие продолжат образование в вузах, кто-то пойдет получать профессию в колледжи, а часть ребят выйдут на работу. В Подмосковье приемная кампания в высшие и средне-специальные учебные заведения начинается с 1 июля. Желаю всем выпускникам успехов в новом этапе жизни. У вас все получится», – подытожила Забралова.