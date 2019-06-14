РИАМО - 14 июн. Пять пистолетов различной модификации, семь частей различного оружия и более 1 тысячи патронов обнаружили правоохранители в доме в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка МВД.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками УМВД России по Химкам и сотрудниками управления ФСБ России по Москве и Подмосковью в результате оперативно-разыскных мероприятий произведен обыск в доме 39-летнего местного жителя.

«Согласно исследованию, пистолеты и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Петрова добавила, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.