РИАМО - 14 июн. Столичных автомобилистов предупредили о грозе, сильном дожде и шквалистых порывах ветра в пятницу и призвали быть особенно внимательными при парковке, сообщается на сайте московского паркинга.

«Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки и не оставлять автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей, что до утра 15 июня в городе ожидаются ливневые дожди с грозами и сильным ветром, местами может выпасть град. Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.