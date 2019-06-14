РИАМО - 14 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и первый заместитель директора Росгвардии – главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов возложили венки к памятнику павшим воинам Отдельной дивизии оперативного назначения в подмосковной Балашихе, гостям мероприятия также продемонстрировали выставку образцов вооружения.

Церемония состоялась в рамках празднования 95-летия легендарной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Воробьев проходил службу здесь в 1988—1989 годах.

В рамках мероприятия также продемонстрировали выставку современных образцов вооружения и военной техники, музейную экспозицию, отражающую историю соединения.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского стоит на страже безопасности граждан, выполняет задачи по охране общественного порядка и борьбе с терроризмом со дня основания – 17 июня 1924 года.

В дивизии служили полярник Эрнест Кренкель, главный маршал авиации Александр Голованов, военный дирижер, автор знаменитого марша «Прощание славянки» Василий Агапкин, руководивший сводным оркестром во время исторического парада 7 ноября 1941 года, Герой Советского Союза подполковник Николай Делегей, в годы Великой Отечественной войны совершивший 172 боевых вылета и сбивший 18 самолетов противника, командующий Московским военным округом и Московской зоной обороны в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Павел Артемьев.

Отличившихся воинов-дзержинцев в пятницу наградят государственными, ведомственными и областными наградами, состоится парад воинских частей дивизии и механизированной колонны, а также показательные выступления подразделений спецназа и кинологов, роты почетного караула, оркестра ОДОН.