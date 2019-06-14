РИАМО - 14 июн. Днем в пятницу на севере столицы начался сильный ливень, дождь сильно снизил видимость на дорогах, передает корреспондент РИАМО.

Ливень стеной пошел в Хорошевском районе, при этом сильных порывов ветра нет.

Люди на улицах прячутся от дождя под козырьками подъездов, в магазинах и торговых центрах.

Автомобилистам пришлось снизить скорость из-за ухудшения видимости.

В пятницу с сохранением до утра 15 июня местами в Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

В столице может выпасть до 13 миллиметров осадков, что составляет порядка 17% от месячной нормы.

Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу>>