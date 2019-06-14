РИАМО - 14 июн. В день московского велофестиваля максимальные показатели загрязнения воздуха вдоль Садового кольца оказались до 2,5 раз ниже, чем в аналогичный день без перекрытий, и до трех раз ниже, чем в будний день, сообщил РИАМО в пятницу заместитель руководителя ЦОДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Артур Шахбазян.

Московский велофестиваль прошел в воскресенье, 19 мая. Для проезда колонны велосипедистов движение автомобилей по Садовому кольцу было ограничено на полдня.

«Максимальные показатели загрязнения воздуха - пыль, микрочастицы - 19 мая до 2,5 раз ниже, чем в аналогичный день без перекрытий, и до трех раз ниже, чем в будний, в среднем показатели загрязнения на 40% ниже», - сказал Шахбазян.

Он уточнил, что замеры были проведены трижды: в день перекрытий 19 мая, в понедельник, 27 мая, и в воскресенье, 2 июня, в сопоставимых погодных условиях. Измерения проводились на 12 точках вдоль Садового кольца - были проведены замеры количества пыли и пылевых частиц в воздухе.

«Загрязнение атмосферы – одна из главных экологических проблем крупных городов. Ежегодно по этой причине в мире умирает 7-8 миллионов человек. Основной источник загрязнения воздуха - выбросы промышленных предприятий и транспорт. Исследования уровня загрязнения воздуха в дни велофестиваля показали, что популяризация использования велосипеда, создание удобного и безопасного пространства поможет решить не только транспортные проблемы, но и значительно улучшит экологию города», - резюмировал Шахбазян.