РИАМО - 14 июн. В Москве давно не было дождей, лишь несколько дней назад отмечались локальные ливни, в пятницу повсеместно ожидаются дожди, прогнозируется, что и на следующей неделе дожди сохранятся, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В первой половине дня в пятницу в Московском регионе уже прошли дожди. В столице выпало пока только 1-3 миллиметра осадков.

«Однако это еще не все. В 14-15 часов мы ожидаем прохождение фронта окклюзии, который принесет новую порцию дождей, местами сильных, и может сопровождаться грозой, градом и порывами ветра 15-20 метров в секунду. До дождя температура успеет повыситься до 25 градусов», — говорится в сообщении.

В ночь на 15 июня будет облачно, местами продолжится дождь, прогремит гроза. Температура составит около плюс 15 градусов. Днем будут прояснения, небольшой дождь, температура повысится только до плюс 20-22 градусов.

«В воскресный день обещаем хорошую погоду, без осадков, температура - 22-24 градуса, вполне комфортная. Солнечно, без дождя будет и в понедельник, чуть теплее – 23-25 градусов. На неделе москвичей ждет теплая летняя погода, до 23-28 градусов», — добавляется в сообщении.

Восемнадцатого июня и в следующие выходные вероятны кратковременные дожди.