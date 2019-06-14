РИАМО - 14 июн. Полицейские Центрального округа столицы задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью двум прохожим, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию из больницы поступила информация о том, что с улицы Солянка доставили 27-летнего мужчину с ножевыми ранениями, а с улицы Покровка – 48-летнего приезжего с ножевым ранением груди.

«Сотрудники полиции на улице Покровка задержали подозреваемого – 28-летнего ранее неоднократно судимого приезжего мужчину. Злоумышленник на почве употребления алкоголя и личных неприязненных отношений ножом причинил мужчинам ранения, после чего скрылся», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого заключили под стражу.