РИАМО - 14 июн. Почти 2 тысячи рабочих и 200 единиц техники «Мосводостока» находятся на дежурстве в пятницу, чтобы не допустить подтоплений на столичных улицах во время дождя, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы предприятия.

«В связи с выпадением обильных осадков в столице в пятницу «Мосводосток» привлек к дежурству 1190 сотрудников и порядка 200 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

В пятницу в столице может выпасть до 13 миллиметров осадков, что составляет порядка 17% от месячной нормы. Норма осадков в июне - 75 миллиметров.

По прогнозу синоптиков, интенсивные ливни с грозами нагрянут в Москву во второй половине дня в пятницу, ветер при этом усилится до 12-17 метров в секунду.