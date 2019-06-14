РИАМО - 14 июн. В Подмосковье и Москве на 15 июня объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя, сильных порывов ветра и прочих опасностей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Его в Подмосковье и Москве объявили из-за грозы, дождя и прочих опасностей на 22 часа, из сильного ветра – на 23 часа.

В Московском регионе 15 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдут дождь, гроза, порывы ветра при которой могут достигнуть 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 14-16 градусов, днем – 20-22.