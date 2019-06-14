Как стать донором крови в Московском регионе

Противопоказания
Донором крови или ее компонентов может стать практически любой здоровый совершеннолетний человек, с весом более 50 кг.
При этом для донорства существует целый список противопоказаний – абсолютные и временные.
К абсолютным относят ВИЧ-инфекцию, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф, онкологические заболевания, порок сердца, бронхиальную астму и другие заболевания.
Временные противопоказания различаются сроками ограничения донорства. Например, после окончания менструации необходимо воздержаться от сдачи крови в течение пяти дней, после удаления зуба – 10 дней, после выздоровления от ОРВИ, гриппа и ангины – 1 месяц, после аборта – полгода, после нанесения татуировки, пирсинга, лечения иглоукалыванием и родов – год.
Кроме того, донорство придется отложить на полгода после заграничных командировок длительностью более двух месяцев, на три года – в случае нахождения более трех месяцев в странах Азии, Африки, Южной и Центральной Америки.
Существуют и другие противопоказания к донорству, ознакомиться с ними можно на официальном сайте Службы крови. Там же можно выбрать близкое и удобное вам место, где сдать кровь.
Как подготовиться
К сдаче крови, как и к другим серьезным процедурам, нужно готовиться. Так, накануне и в сам день процедуры нельзя употреблять жирную, острую, жареную и копченую пищу, колбасные изделия, рыбные и молочные продукты, яйца, масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу, бананы. Вместо этого рекомендованы сладкий чай с вареньем, соки, компоты, морсы, минеральная вода, из еды – хлеб, сухари, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты кроме перечисленных выше.
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Когда лучше сдавать кровь
Легче всего организм переносит потерю крови утром, так что совершать донацию рекомендуют в утренние часы (правда, перед этим желательно хорошо выспаться).
А вот если вам предстоят ответственные мероприятия и экзамены, а также периоды интенсивной работы, донорство лучше не планировать.
Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины – четыре.
Процедура сдачи
Выбрать удобный пункт сдачи крови можно на сайте «Службы крови» в разделе.
С собой необходимо иметь паспорт.
Сама процедура происходит следующим образом:
• Потенциальный донор начинает с регистратуры медицинского учреждения, где нужно заполнить анкету с основными вопросами о здоровье.
• После регистрации желающий стать донором отправляется на медицинское обследование, включающее посещение лабораторного кабинета со сдачей крови из пальца и осмотр у врача-трансфузиолога, принимающего решение о допуске к процедуре донации.
• После обследования – бонус в виде буфета со сладким чаем и хлебобулочными изделиями – они помогут перенести процедуру с хорошим самочувствием.
• Процесс сдачи крови или ее компонентов занимает разное время – в среднем от 15 минут в случае донации крови до получаса при сдаче плазмы и часа при сдаче тромбоцитов.
• После самой процедуры рекомендовано посидеть расслабленно в течение 10-15 минут.
• После сдачи донор получает справку формы 402/у, дающую право на два оплачиваемых выходных дня, а также денежную компенсацию на питание.
Рекомендации после сдачи крови
• В течение двух часов после донации не рекомендовано садиться за руль мотоцикла.
• В течение одного дня нужно воздержаться от физических нагрузок, подъема тяжестей и употребления алкоголя.
• В течение двух дней – обильно питаться и пить не менее двух литров воды в день.
• Кроме того, нельзя делать прививки раньше, чем через 10 дней после донации.
Льготы донорам
Постоянные доноры могут получить звание «Почетного донора России» – для этого нужно будет сделать не менее 40 донаций цельной крови и не менее 60 донаций плазмы.
Среди льгот, предоставляемых почетным донорам – ежегодная денежная выплата и внеочередное лечение в государственных и муниципальных организациях здравоохранения.
Личный опыт
Екатерина Кочеткова, 29 лет, специалист по коммуникациям:
«Первый раз я сдала кровь, когда училась в университете. После был перерыв, связанный с перерезом в Москву и нанесением татуировок на тело – это одно из противопоказаний. Сейчас я сдаю кровь на регулярной основе.
Зачем я это делаю? Моя работа не связана с помощью людям, и в определенный момент в жизни я осознала, что, если у меня есть возможность помогать тем, кто в этом нуждается, безвозмездно, от души, почему бы этим не воспользоваться. К тому же у меня нет противопоказаний к донорству.
Существует ошибочное мнение, что доноров много и крови достаточно. К сожалению, это не так.
Поговорите с любым врачом больницы. Одному реципиенту требуется в среднем три донора. И каждый третий житель Земли в течение жизни нуждается в переливании.
Донорская кровь не может быть сразу перелита пациенту. После сбора она отправляется на карантин, который длится около полугода. Чтобы кровь была использована по назначению, донор должен прийти на повторный осмотр и сдачу. Тем самым он подтвердит, что здоров. К сожалению, это делают не все. Соответственно, часть крови просто уничтожается. Я сдаю кровь регулярно и на одной станции переливания крови.
Донорство требует осознанности, серьезной подготовки. Люди, сдающие кровь постоянно, помогают своему организму обновлять кровь, следят за здоровьем. Перед каждой сдачей берется кровь из пальца, доноры проходят в течение года обследование организма. То есть этот процесс – двусторонняя помощь.
На следующей неделе я иду в третий раз за год сдавать кровь, в августе-сентябре – четвертый. В этот раз пойду с подругами. О том, что я регулярно сдаю кровь, рассказываю в соцсетях, мне пишут друзья, интересуются, хотят присоединиться. Это заряжает.
А получение через какое-то время сообщения о том, что ваша кровь перелита тому или иному пациенту – бесценно!»
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