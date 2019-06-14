Как стать донором крови в Московском регионе

Выберите город, округ или район в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)Богородский городской округ

В

Видное, Ленинский районВоскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитровский городской округДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломенский городской округКлин (г.о.)

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино (г.о.)

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайский городской округ

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Одинцовский городской округОрехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкинский городской округ

Р

Раменский городской округРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серпухов (г.о.)Сергиево-Посадский городской округСтупино (г.о.)

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
+26˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Лето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
Спецпроекты
Лето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как стать донором крови в Московском регионе
Шпаргалки

Как стать донором крови в Московском регионе

14 июня отмечают Всемирный день донора крови. Редакция РИАМО изучила, кто может стать донором, и как к этому подготовиться.
© РИАМО, Татьяна Коробейник

Противопоказания 

© Фото,Раменское ИА, Дмитрий Юханов

Донором крови или ее компонентов может стать практически любой здоровый совершеннолетний человек, с весом более 50 кг. 

При этом для донорства существует целый список противопоказаний – абсолютные и временные. 

К абсолютным относят ВИЧ-инфекцию, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф, онкологические заболевания, порок сердца, бронхиальную астму и другие заболевания. 

Временные противопоказания различаются сроками ограничения донорства. Например, после окончания менструации необходимо воздержаться от сдачи крови в течение пяти дней, после удаления зуба – 10 дней, после выздоровления от ОРВИ, гриппа и ангины – 1 месяц, после аборта – полгода, после нанесения татуировки, пирсинга, лечения иглоукалыванием и родов – год. 

Кроме того, донорство придется отложить на полгода после заграничных командировок длительностью более двух месяцев, на три года – в случае нахождения более трех месяцев в странах Азии, Африки, Южной и Центральной Америки. 

Существуют и другие противопоказания к донорству, ознакомиться с ними можно на официальном сайте Службы крови. Там же можно выбрать близкое и удобное вам место, где сдать кровь.

Как бесплатно лечиться от гепатита С в Московском регионе>>

Как подготовиться

© Фото,Раменское ИА, Дмитрий Юханов

К сдаче крови, как и к другим серьезным процедурам, нужно готовиться. Так, накануне и в сам день процедуры нельзя употреблять жирную, острую, жареную и копченую пищу, колбасные изделия, рыбные и молочные продукты, яйца, масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу, бананы. Вместо этого рекомендованы сладкий чай с вареньем, соки, компоты, морсы, минеральная вода, из еды – хлеб, сухари, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты кроме перечисленных выше.

В течение двух суток до донорства нужно отказаться от алкоголя и за 72 часа – от лекарств, содержащих аспирин и анальгетики. Курение противопоказано за один час до процедуры.

Как привиться от кори и определить симптомы у взрослых и детей>>

Когда лучше сдавать кровь

© Фото,Жуковское ИА

Легче всего организм переносит потерю крови утром, так что совершать донацию рекомендуют в утренние часы (правда, перед этим желательно хорошо выспаться).

А вот если вам предстоят ответственные мероприятия и экзамены, а также периоды интенсивной работы, донорство лучше не планировать.

Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины – четыре.

Как получить выплату по уходу за инвалидом в Подмосковье>>

Процедура сдачи

© РИАМО, Татьяна Коробейник

Выбрать удобный пункт сдачи крови можно на сайте «Службы крови» в разделе.

С собой необходимо иметь паспорт.

Сама процедура происходит следующим образом:

• Потенциальный донор начинает с регистратуры медицинского учреждения, где нужно заполнить анкету с основными вопросами о здоровье.

• После регистрации желающий стать донором отправляется на медицинское обследование, включающее посещение лабораторного кабинета со сдачей крови из пальца и осмотр у врача-трансфузиолога, принимающего решение о допуске к процедуре донации.

• После обследования – бонус в виде буфета со сладким чаем и хлебобулочными изделиями – они помогут перенести процедуру с хорошим самочувствием.

• Процесс сдачи крови или ее компонентов занимает разное время – в среднем от 15 минут в случае донации крови до получаса при сдаче плазмы и часа при сдаче тромбоцитов.

• После самой процедуры рекомендовано посидеть расслабленно в течение 10-15 минут.

• После сдачи донор получает справку формы 402/у, дающую право на два оплачиваемых выходных дня, а также денежную компенсацию на питание.

Как начисляется пенсия по новым правилам в 2019 году>>

Рекомендации после сдачи крови

© Фото,Подольское ИА

• В течение двух часов после донации не рекомендовано садиться за руль мотоцикла.

• В течение одного дня нужно воздержаться от физических нагрузок, подъема тяжестей и употребления алкоголя.

• В течение двух дней – обильно питаться и пить не менее двух литров воды в день.

• Кроме того, нельзя делать прививки раньше, чем через 10 дней после донации.

Льготы донорам

©  Алексей Оводов

Постоянные доноры могут получить звание «Почетного донора России» – для этого нужно будет сделать не менее 40 донаций цельной крови и не менее 60 донаций плазмы.

Среди льгот, предоставляемых почетным донорам – ежегодная денежная выплата и внеочередное лечение в государственных и муниципальных организациях здравоохранения.

Как оказать первую помощь пострадавшему в ДТП>>

Личный опыт

© Мытищинское информагентство, Дмитрий Белицкий

Екатерина Кочеткова, 29 лет, специалист по коммуникациям:

«Первый раз я сдала кровь, когда училась в университете. После был перерыв, связанный с перерезом в Москву и нанесением татуировок на тело – это одно из противопоказаний. Сейчас я сдаю кровь на регулярной основе.

Зачем я это делаю? Моя работа не связана с помощью людям, и в определенный момент в жизни я осознала, что, если у меня есть возможность помогать тем, кто в этом нуждается, безвозмездно, от души, почему бы этим не воспользоваться. К тому же у меня нет противопоказаний к донорству.

Существует ошибочное мнение, что доноров много и крови достаточно. К сожалению, это не так.

Поговорите с любым врачом больницы. Одному реципиенту требуется в среднем три донора. И каждый третий житель Земли в течение жизни нуждается в переливании.

Донорская кровь не может быть сразу перелита пациенту. После сбора она отправляется на карантин, который длится около полугода. Чтобы кровь была использована по назначению, донор должен прийти на повторный осмотр и сдачу. Тем самым он подтвердит, что здоров. К сожалению, это делают не все. Соответственно, часть крови просто уничтожается. Я сдаю кровь регулярно и на одной станции переливания крови.

Донорство требует осознанности, серьезной подготовки. Люди, сдающие кровь постоянно, помогают своему организму обновлять кровь, следят за здоровьем. Перед каждой сдачей берется кровь из пальца, доноры проходят в течение года обследование организма. То есть этот процесс – двусторонняя помощь.

На следующей неделе я иду в третий раз за год сдавать кровь, в августе-сентябре – четвертый. В этот раз пойду с подругами. О том, что я регулярно сдаю кровь, рассказываю в соцсетях, мне пишут друзья, интересуются, хотят присоединиться. Это заряжает.

А получение через какое-то время сообщения о том, что ваша кровь перелита тому или иному пациенту – бесценно!»

Как защититься от эпидемии гриппа>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

День донораМосква
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё