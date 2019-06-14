Как стать донором крови в Московском регионе

Донором крови или ее компонентов может стать практически любой здоровый совершеннолетний человек, с весом более 50 кг.

При этом для донорства существует целый список противопоказаний – абсолютные и временные.

К абсолютным относят ВИЧ-инфекцию, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф, онкологические заболевания, порок сердца, бронхиальную астму и другие заболевания.

Временные противопоказания различаются сроками ограничения донорства. Например, после окончания менструации необходимо воздержаться от сдачи крови в течение пяти дней, после удаления зуба – 10 дней, после выздоровления от ОРВИ, гриппа и ангины – 1 месяц, после аборта – полгода, после нанесения татуировки, пирсинга, лечения иглоукалыванием и родов – год.

Кроме того, донорство придется отложить на полгода после заграничных командировок длительностью более двух месяцев, на три года – в случае нахождения более трех месяцев в странах Азии, Африки, Южной и Центральной Америки.

Существуют и другие противопоказания к донорству, ознакомиться с ними можно на официальном сайте Службы крови. Там же можно выбрать близкое и удобное вам место, где сдать кровь.

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