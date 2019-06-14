РИАМО - 14 июн. Ежегодно в Москве более 100 тысяч человек получают помощь, связанную с переливанием крови и ее компонентов, каждые пять минут в городе происходит одно переливание, сообщила журналистам в пятницу главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Ольга Майорова.

«В мире ежегодно проходит порядка 112 миллионов донаций, а в Москве каждые пять минут проходит переливание крови пациентам. Ежегодно в Москве трансфузиологическая помощь оказывается более чем 100 тысячам пациентов», - сказала Майорова.

Она добавила, что с начала 2019 года кровь в Москве сдали более 51 тысячи человек, осуществлено почти 60 тысяч донаций. В прошлом году было осуществлено почти 175 тысяч донаций крови и ее компонентов, более 83 тысяч человек стали донорами, почти 31 тысяча из них сдали кровь впервые.

За последние 10 лет общее число доноров крови в Москве увеличилось в 1,6 раза, почти в два раза увеличилось количество донаций крови и ее компонентов, что позволило полностью обеспечить потребности медицинских организаций столицы в донорской крови.