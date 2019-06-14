РИАМО - 14 июн. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявило карантинный объект на цветках статицы из Италии в ходе досмотра на фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика» в Подмосковье, зараженные растения уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Обнаруженным вредителем был западный (калифорнийский) цветочный трипс. Он является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.

В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями), в результате заноса людьми, либо путем залета из притепличного пространства. Есть вероятность заноса трипса частными лицами со срезанными цветами или горшечными растениями в жилые помещения.

В комнатных условиях данный вид может перейти на домашние горшечные растения, на которых может успешно развиваться, что приведет к угнетению или гибели растений.