РИАМО - 14 июн. Возгорание кровли реконструируемого здания на улице Пречистенке в столице удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В пятницу в 10:10 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пречистенка, дом 36, строение 1, где произошло возгорание кровли реконструируемого здания. Подразделения незамедлительно прибыли к месту пожара и приступили к ликвидации горения. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

«На месте работают от пожарно-спасательного гарнизона 12 единиц техники и 41 человек личного состава. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:35 пожар локализован, а в 11:46 ликвидирован», - говорится в материале.

Сведений о пострадавших не поступало.