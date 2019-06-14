РИАМО – 14 июн. На территории Дома культуры в Орехово-Зуеве 21 июня состоится бесплатный показ фильма «Танки», сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках областного проекта «Летний кинотеатр» состоится показ фильма «Танки». Приходите с друзьями и семьей, вход свободный», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, показ под открытым небом начнется 21 июня в 21:00 на территории у Дома культуры по адресу: город Орехово-Зуево, площадь Пушкина, дом №4.