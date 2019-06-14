РИАМО - 14 июн. Для обеспечения безопасности в новых жилых микрорайонах в Подмосковье необходимо открывать опорные пункты полиции, также снижать преступность помогает система видеонаблюдения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с руководителями правоохранительных органов в пятницу.

«Наша традиционная встреча. Обсуждение актуальной повестки Московской области, связанной с обеспечением безопасности и решением важнейших вопросов. Прежде всего, мы часто фиксируем, что область развивается, и, посещая города, мы видим важность наличия опорных пунктов полиции. Сегодня это один из вопросов. Я предлагаю рассмотреть эту тему для того, чтобы наш стройблок, чтобы микрорайоны, которые, соответственно, сдаются, были обеспечены всем необходимым с точки зрения безопасности», - сказал Воробьев.

Также губернатор предложил обсудить реализацию программы «Безопасный регион».

«Мы видим, что в случае, когда видеонаблюдение выстроено грамотно, когда работает система, то и преступность снижается. И самое главное - не допускаются те или иные правонарушения. Считаю эту тему также актуальной», - добавил Воробьев.

«Безопасный регион» – централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.